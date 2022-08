Kurze Gewitter ziehen durch Niedersachsen

Leer - Kurze, aber heftige Gewitter sind am frühen Montagabend über Teile Niedersachsens hinweggezogen. In Leer waren die Straßen nach Starkregen geflutet, Bäume im Landkreis entwurzelt. „Wir haben vereinzelte Einsätze im Landkreis“, sagte Dominik Janssen, Kreisfeuerwehrsprecher in Leer. Wegen der Trockenheit in den vergangenen Wochen seien auch viele Äste abgebrochen, Straßen mussten teilweise freigeräumt werden.

Die Einsatzkräfte müssten angesichts der überfluteten Straßen in Leer aber noch nicht eingreifen. „Das war einfach viel Regen auf einmal“, sagte er. Das Wasser liefe wieder ab. Auch in den Landkreisen Rotenburg und Oldenburg wurden Bäume entwurzelt.