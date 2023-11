Erfurt - Der Winter klopft in Thüringen langsam an die Pforte und hat am Wochenende einzelne Schneeflocken in den Thüringer Wald gebracht. Auf dem Schneekopf und rund um Schmücke meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen rund zwei Zentimeter Schnee. Sowohl der Schneekopf als auch Schmücke liegen auf einer Höhe von über 900 Meter über dem Meeresspiegel. Im etwa 800 Meter hoch gelegenen Oberhof habe es hingegen keinen Schnee gegeben, sagte ein DWD-Sprecher weiter. Auch die Betreiber der Ski- und Bikearena Silbersattel berichteten von erstem Schneefall.

Wintersportler müssen sich aber noch gedulden, wie der DWD-Sprecher erklärte. „Die Bodentemperaturen sind noch zu mild für eine längere Schneedecke.“ Für die Nacht zum Montag meldet der Wetterdienst leichten Frost im Bergland. Zum Wochenauftakt wird es dann aber wieder wärmer mit Höchsttemperaturen von bis zu 14 Grad am Dienstag. Dazu sollen am Montag im Tagesverlauf Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde ab einer Höhe von 800 Metern kommen.

Die Aussicht auf Polarlichter bleibt in Thüringen in den kommenden Tagen trüb: Laut DWD soll es vielerorts bewölkt und regnerisch werden. Generell könnten sich Interessierte aber auch in den kommenden Wochen noch Hoffnungen auf die Farbenspiele aus grün, rot und pink machen, wie Eike Guenther von der Landessternwarte in Tautenburg erklärte. Grund sei die derzeit erhöhte Sonnenaktivität, die wohl noch bis ins kommende Jahr hinein anhalten werde.