Jena - Die Jenaer Universität hat für rund sechs Millionen Euro ein biowissenschaftliches Labor in der Innenstadt umfassend saniert. Die neuen Labor- und Arbeitsräume in dem denkmalgeschützten Gebäude in der Innenstadt ermöglichten künftig exzellente Forschung und Lehre in der Mikrobiologie, hieß es am Montag zur Eröffnung in einer Mitteilung des Infrastrukturministeriums.

Die Hochschule habe die Sanierung aus eigenen Mitteln getragen. Damit verfüge die Universität nun über die Rahmenbedingungen, die für die wissenschaftliche Profilierung in der Erforschung der mikrobiellen Kommunikation notwendig seien.