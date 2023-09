Hannover - Am Flughafen Hannover können Passagiere ihre E-Autos jetzt auch während der Reise im Parkhaus aufladen. Am Dienstag gingen die ersten 32 von 72 geplanten neuen Ladepunkten in Betrieb. Bis Anfang nächsten Jahres sollen die übrigen folgen, sagte Susanna Zapreva, Chefin des hannoverschen Regionalversorgers Enercity, der die Säulen zusammen mit dem Flughafen aufbaut. Fast eine Million Euro werden dafür investiert. Damit will Hannover dann Hamburg mit seien gut 40 Ladepunkten als Nummer eins in Norddeutschland ablösen.

„Bei unseren Flughafengästen besteht großer Bedarf an passgenauer Ladeinfrastruktur“, sagte der in Hannover für die Technik zuständige Flughafen-Geschäftsführer Maik Blötz. Mit dem neuen Angebot wolle man nun Urlaubern wie Geschäftsreisenden die Möglichkeit geben, ihre Elektrofahrzeuge während der Reise im Parkhaus mit Strom aufzuladen. Zur Einführung sei das bis Ende Oktober sogar kostenlos und im Parkentgelt enthalten. Blötz sieht in dem neuen Angebot einen wichtigen Baustein bei dem Ziel, den Flughafen bis 2045 klimaneutral zu betreiben.

In den beiden Parkhäusern 1 und 3, die sich nahe den Terminals befinden, werden je 32 Ladepunkte eingerichtet. Weitere acht Ladepunkte sollen in einem Ladepark auf dem Gelände außerhalb der Parkhäuser entstehen. Enercity-Chefin Susanna Zapreva sprach von einem „wichtigen Meilenstein für eine emissionsfreie Mobilität“. Der nächste Ausbau soll bald folgen. „Wir gehen davon aus, dass die Elektromobilität sich weiter stark entwickeln wird und wir in den nächste Jahren noch aufstocken müssen.“

Erste Ladesäulen für E-Autos hatte der niedersächsische Airport nach eigenen Angaben 2012 eröffnet, bisher waren es allerdings nur vier. Mit dem Ausbau komme man nun „in eine Größenordnung, die in Norddeutschland ihresgleichen sucht“, so Blötz.

Hamburg hatte 2015 damit begonnen, seine Parkhäuser am Flughafen mit Lademöglichkeiten für E-Autos auszurüsten. Anfangs gab es sechs Ladepunkte, inzwischen sind es 42. „Das Angebot nutzen in erster Linie Tagesparker, die im Schnitt zwei bis drei Tage parken“, so ein Sprecher. „Die Nachfrage ist sehr gut.“ Deshalb plant man auch dort eine Erweiterung. „Wir prüfen aktuell einen weiteren Ausbau des Angebots“, so der Sprecher. Details stünden aber noch nicht fest.

Am Flughafen Bremen gibt es bisher zwei Ladestellen im Parkhaus, 2024 sollen weitere vier Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten außerhalb des Parkhauses hinzukommen, so ein Sprecher. Keine Lademöglichkeiten für Fluggäste gibt es bisher in Lübeck und Rostock. In Rostock gebe es aber „sehr konkreten Gesprächen mit einem Anbieter“, sagte ein Sprecher. „Wir erwarten, dass wir in den kommenden Wochen Ladeplätze anbieten werden.“ In Lübeck gibt es derzeit nur Ladesäulen für die eigenen Dienstfahrzeuge des Flughafens. Man prüfe aber, wie sich das Angebot auch für die Passagiere öffnen lasse, sagte ein Sprecher.