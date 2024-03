Erfurt - Ein Ladendieb hat in Erfurt auf die von ihm geklauten Klamotten gepinkelt und damit versucht, den Diebstahl zu vertuschen. Der 24-Jährige habe am Freitag in zwei Geschäften Kleidung gestohlen, im dritten Laden habe ihn dann ein Ladendetektiv gestellt, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe der Mann noch schnell auf die gestohlene Kleidung, an der teils noch Etiketten waren, uriniert. Diese habe er dann den eingetroffenen Polizisten vors Gesicht gehalten und darauf hingewiesen, dass es sich eindeutig nicht um neue Ware handeln könne. Außerdem ähnle der Geruch der Kleidung seinem eigenen. Geholfen hat es nichts: Der Mann musste mit auf die Dienststelle und bekam Anzeigen wegen mehrfachen Diebstahls und Sachbeschädigung.