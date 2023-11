Northeim - Eine ertappte Ladendiebin hat auf der Flucht ihren kleinen Sohn in einem Northeimer Schuhgeschäft zurückgelassen. Am Donnerstag habe ein Mitarbeiter beobachtet, dass die Frau Schuhe in ihre Handtasche steckte und den Laden verlassen wollte - ohne zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Der Mitarbeiter nahm die Schuhe im Wert von 45 Euro aus der Tasche, die Frau flüchtete, der Fünfjährige blieb zurück. Polizeibeamte nahmen das Kind in Obhut. Eine nicht beteiligte Bekannte der Frau informierte die Mutter, schließlich kam auch die 19-jährige, gegen die ein Verfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet wurde. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.