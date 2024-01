Prag - Auch im deutschen Nachbarland Tschechien ist die Hochwasserlage an mehreren Flüssen angespannt. An der Elbe wurde in Decin, Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) und Litomerice die dritte und höchste Warnstufe („Gefährdung“) erreicht, wie am Freitag aus den Daten des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts (CHMU) hervorging. Diese Warnstufe galt auch an der Moldau in der südböhmischen Unesco-Weltkulturerbestadt Cesky Krumlov, wo an gefährdeten Stellen Sandsackbarrieren bereits vor Tagen errichtet wurden. In Prag verzeichneten die Messstationen hingegen normale Pegelstände im grünen Bereich.

Für Unmut in der Bevölkerung sorgte in Usti nad Labem, dass die Hochwasserschutzwände an einer viel befahrenen Uferstraße zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen versagten. Auf Bildern war zu sehen, dass die Straße in einer Senke wie eine Badewanne volllief. Ein Taucher musste eine defekte Klappe schließen und die Feuerwehr das Wasser abpumpen, bevor der Verkehr wieder rollen konnte, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Überflutet waren unter anderem auch Fahrradwege entlang der Elbe. Die Behörden in Tschechien rechnen damit, dass das Hochwasser seinen Höhepunkt am Samstag erreicht und anschließend nur langsam zurückgeht.