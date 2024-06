Sülzetal - In der Magdeburger Börde ist am Wochenende eine Lagerhalle in Brand geraten. In dem Gebäude in Schwaneberg, einem Ortsteil von Sülzetal, hätten sich Werkzeug, Mobiliar und Kraftfahrzeuge befunden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Halle brannte demnach am Samstag nicht komplett aus. Der Sachschaden wurde mit etwa 100.000 Euro angegeben. Für die Löscharbeiten rückten 43 Feuerwehrleute an. Zur Brandursache wurde zunächst noch ermittelt.