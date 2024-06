Schwarzer Rauch steigt beim Brand einer Lagerhalle in den Himmel. Bei dem Brand in einer Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis ist am Donnerstagmittag ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 000 bis 800 000 Euro entstanden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, bildete sich durch das Feuer in Weira eine große schwarze Rauchwolke.

David Breidert/Tnn/dpa