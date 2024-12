Lagerhalle in der Prignitz steht in Brand

Das Feuer in einer Lagerhalle in Prignitz brach in der Nacht aus. (Symbolbild)

Plattenburg - In der Prignitz steht ein Gebäude in Flammen. In der Nacht brach ein Feuer in einer leerstehenden Lagerhalle in einem Ortsteil von Plattenburg (Landkreis Prignitz) aus, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten seien bisher nicht abgeschlossen. Die Halle solle kontrolliert abbrennen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Verletzte gebe es bislang nicht.

Die angrenzende Bundesstraße 107 ist aufgrund der Arbeiten gesperrt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei eingeleitet.