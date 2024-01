Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Jessen - Eine Lagerhalle mit Traktoren, Tierfutter und Stroh hat in der Nacht im Jessener Stadtteil Buschkuhnsdorf (Landkreis Wittenberg) gebrannt. Dabei ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden, wie die Polizei Dessau-Roßlau am Dienstagmorgen mitteilte. Die Beamten gehen dem Verdacht der Brandstiftung nach. Menschen oder Tiere wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Am Wochenende hatte es den Angaben zufolge schon einmal im Bereich der Halle gebrannt. Das Feuer in einer Stallanlage hatte sich am Samstagabend laut der Freiwilligen Feuerwehr Jessen bis auf das Dach ausgebreitet.