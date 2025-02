Eine Lagerhalle mit Strohballen brennt in Schwedt nieder. War ein nicht richtig gelöschtes Lagerfeuer in der Nähe der Auslöser?

Schwedt - Eine Lagerhalle mit Strohballen ist bei einem Feuer in Schwedt zerstört worden. Die Polizei vermutet, dass ein Funkenflug eines Lagerfeuers rund zwanzig Meter entfernt den Brand am Samstagabend auslöste, wie die Beamten mitteilten. Das Lagerfeuer könnte nicht ausreichend gelöscht worden sein. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Schaden von rund 120. 000 Euro. In der Halle waren rund 250 Strohballen gelagert.