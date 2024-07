Leipzig/DUR. - Schwerer Abschied im Leipziger Zoo: Das Schabrackentapir Laila ist in dieser Woche in den Dortmunder Zoo umgezogen. Wie der Leipziger Zoo informiert, geschah dies auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP).

"Der Abschied ist uns allen nicht leichtgefallen, jedoch war dieser Schritt im Sinne der genetischen Variabilität innerhalb der europäischen Population notwendig geworden", erklärte Seniorkurator Ariel Jacken. Demnach wird das Tapir-Weibchen in Dortmund auf einen neuen Partner treffen.

Zoo Leipzig: Tapir-Weibchen Laila gebar mehrfach Nachwuchs

Laila war 2010 in den Leipziger Zoo gekommen, gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Copasih bekam sie hier auch mehrfach Nachwuchs. Copasih war bereits im vergangenen Jahr nach Tschechien umgezogen. Der Zoo teilte damals mit, dass in europäischen Zoos nur noch etwa 50 Schabrackentapire lebten und die Art stark gefährdet sei. Die Umzüge in andere Zoos dienten dazu, die Art mittels Züchtung zu erhalten.

Auch Leipzig bekommt dafür demnächst ein neues Tapir-Paar. "Sowohl der Tapirbulle aus Kopenhagen als auch das Weibchen aus England werden zeitnah nach Leipzig kommen“, erklärte Seniorkurator Ariel Jacken. Damit solle nach einer entsprechenden Eingewöhnungszeit auch wieder erfolgreich gezüchtet werden.