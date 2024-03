Eine Englisch-Lehrerin schreibt in einer Grundschule an die Tafel.

Potsdam - Brandenburg bekommt zum 1. Januar 2025 ein neues Landesinstitut für die die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. Es soll das bisherige Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) mit Sitz in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ersetzen und deutlich mehr Aufgaben bei der Lehrkräftebildung, Unterrichtsentwicklung und der Digitalisierung von Schule und Unterricht übernehmen. Das teilte das Bildungsministerium in Potsdam am Freitag mit, nachdem das Kabinett dem Gründungskonzept in dieser Woche zugestimmt hatte. Das neue Institut soll außerdem Modellprojekte und Schulversuche koordinieren und ein landesweites Bildungsmonitoring aufbauen und weiterentwickeln.

„Mit der Neuaufstellung des Landesinstituts wird die Lehrkräftefort- und -weiterbildung in Brandenburg direkter, digitaler, qualifizierter“, sagte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD). LISUM-Direktor Mathias Iffert ergänzte: „Mit seinen fünf Standorten in Ludwigsfelde, Bernau, Cottbus, Potsdam und Neuruppin wird das Landesinstitut für die Schulen in allen Regionen Brandenburgs ein umfangreiches und differenziertes Unterstützungsangebot bereitstellen.“

Der Arbeitstitel für die neue Einrichtung lautet bisher Brandenburger Landesinstitut. Der künftige Name wird mit Beteiligung von LISUM-Mitarbeitern und Lehrkräften derzeit gesucht. Im März ist eine digitale Abstimmung dazu geplant.

Das LISUM war 2007 per Staatsvertrag zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg gegründet worden. Berlin entschied sich 2022, die gemeinsame Einrichtung zu verlassen und den Staatsvertrag zu kündigen. Wie ein Sprecher der Berliner Bildungsverwaltung auf Anfrage mitteilte, ist der Planungsstand in der Hauptstadt vergleichbar: „Wir bauen das Berliner Landesinstitut für Aus-, Fort- und Weiterbildung auf und bereiten konzeptionell eine Aufnahme des Betriebs im Jahr 2025 vor.“