Mit einem neuen Investitionspakt stellt das Land 600 Millionen Euro für Projekte in Städten und Gemeinden bereit.

Hannover - Niedersachsens Landkreise, Städte und Gemeinden bekommen mehr Geld für Investitionen. Die rot-grüne Landesregierung stellt ihnen dafür 600 Millionen Euro aus dem Jahresüberschuss 2024 des Landes zur Verfügung. Zudem gibt das Land den Kommunen einmalig 40 Millionen Euro für die Arbeit der Amtstierärzte. Einen entsprechenden Pakt unterzeichneten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie die kommunalen Spitzenverbände.

In dem Pakt werden als Beispiele für die kommunalen Investitionen der Ausbau von Kita-Plätzen, die Ausweitung von Ganztagsschulen und die Sanierung von Krankenhäusern genannt. In den vergangenen Jahren investierten die Kommunen demnach mehr als zwei Milliarden Euro jährlich.

Kommunen können selbst über Verwendung entscheiden

Das Land begründet die Finanzspritze, die bis Ende 2028 bereitgestellt wird, mit einer zunehmend schlechten Haushaltslage der Kommunen. Regierungschef Weil betonte, Bund, Land und Kommunen seien gemeinsam in der Verantwortung für einen funktionierenden Staat. Wofür die Kommunen den Investitionszuschuss einsetzen, könnten diese selbst entscheiden. „Der konkrete Einsatz vor Ort ist Sache derjenigen, die das Geld erhalten. Da gibt es keine Vorgaben des Landes“, sagte Weil.

„In der einen Kommune ist das Schwimmbad hinüber, in der nächsten muss an den Straßen was getan werden und die dritte hat Schwierigkeiten auf dem Weg, ihre Schulen auszubauen“, umriss der Präsident des Niedersächsischen Städtetags, Jürgen Krogmann, die Bandbreite der kommunalen Aufgaben. „Diese Entscheidung liegt jetzt bei den Räten und bei den Verwaltungen vor Ort, und das stärkt natürlich die kommunale Demokratie.“

Der Jahresüberschuss im Haushalt des Landes Niedersachsen lag laut Finanzminister Gerald Heere 2024 bei mehr als einer Milliarde Euro. „Es wird auch in Richtung 1,5 Milliarden Euro gehen werden“, sagte der Grünen-Politiker. Genaue Zahlen soll es im April geben.