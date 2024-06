In Thüringen erhalten Lehrerinnen und Lehrer staatlicher Schulen eine Inflationsausgleichsprämie. Wenn freie Schulen ihren Lehrkräften diese Prämie zahlen, sollen sie nun eine Erstattung vom Land bekommen.

Land erstattet Inflationsprämie für Lehrer an freien Schulen

Erfurt - Freie Schulträger sollen vom Land Geld bekommen, damit sie ihren Lehrern eine Inflationsausgleichsprämie zahlen können. Das beschloss der Landtag am Donnerstag in Erfurt. Das Parlament passte dafür ein entsprechendes Gesetz an. Hintergrund sind die Tarifergebnisse für die Lehrer staatlicher Schulen. Sie bekommen - teils als einmaliger Betrag, teils als monatliche Zahlung - insgesamt 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie, steuerfrei. Nun können auch die freien Schulträger eine Erstattung beantragen.

Mit der Verabschiedung im Landtag wurde auch die Besoldung der Beamtinnen und Beamten im Freistaat angepasst. Hintergrund sind auch hier die Tarifergebnisse.

Die zusätzlichen Kosten werden im Gesetzentwurf mit rund 44,8 Millionen Euro im laufenden Jahr und rund 147 Millionen Euro im zweiten Jahr angegeben.