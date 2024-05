Magdeburg - Sachsen-Anhalt unterstützt Kitas dabei, Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen und als Fachkräfte zu halten. Unter anderem werden 200 vergütete praxisintegrierte Ausbildungsplätze gefördert, wie das Sozialministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Außerdem werde die Qualifizierung von bis zu 200 geeigneten Fachkräften zu sogenannten Praxisanleitungskräften unterstützt. Somit solle die Ausbildung am Lernort in der Praxis professionalisiert werden.

„Um allen Kindern Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung, Betreuung und Erziehung zu ermöglichen, brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte“, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). „Mit der landesweiten Fachkräfteoffensive unterstützen wir Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen dabei, pädagogische Fachkräfte zu gewinnen, auszubilden und dauerhaft zu binden.“

Das Landesmodellprogramm unterstützt die Träger der Kindertageseinrichtungen vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2027.