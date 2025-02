Der Wolf ist wieder heimisch in Niedersachsen – und er wird es auch bleiben. Welche Lösungen gibt es für ein konfliktarmes Nebeneinander von Weidetierhaltung und Wolf? Eine Pauschale soll helfen.

Hannover - Das Land Niedersachsen will Weidetierhalter künftig besser dabei unterstützen, ihre Tiere vor Wolfsangriffen zu schützen. Dafür sei eine Pauschalprämie in Höhe von bis zu 50 Euro pro Jahr und Tier geplant, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Denn: „Der Wolf ist wieder heimisch in Niedersachsen und wird es auch bleiben.“

Schafhalterverbände hatten so eine Prämie vorgeschlagen. Ab dem 1. April soll sie vereinfacht und unbürokratisch ausgezahlt werden. Das Geld könne etwa für Zäune oder Herdenschutzhunde genutzt werden.

„Die Richtung stimmt“, sagte der Vorsitzende des Landesschafzuchtverbands, Joachim Rehse. Es sei wichtig, „dass wir jetzt Geld in die Betriebe bekommen, die viele Jahre schon auf eigene Kosten Herdenschutz betrieben haben“.

Nach Angaben des Umweltministeriums ist die Förderung ab einer Anzahl von elf oder mehr Schafen und Ziegen mit Hektarfördersätzen von 325 Euro für die Beweidung von Deichflächen und 260 Euro für übrige Beweidungsflächen geplant. Bei einer durchschnittlichen Beweidungsdichte von 6,5 Tieren pro Hektar entspreche das 40 Euro pro Tier im Jahr, am Deich seien es 50 Euro. Die Förderung sei unter anderem an die Voraussetzung des Einsatzes eines wolfsabweisenden Grundschutzes geknüpft.

Auch Neuerungen für Pferde und Rinder

Bei der Förderung von Präventionsmaßnahmen für Pferde und Rinder gibt es ebenfalls Neuerungen. Eine Förderung für die beiden Tierarten war laut Ministerium bislang in Einzelfällen möglich, wenn ein Betrieb direkt von einem amtlich bestätigten Wolfsriss betroffen war. Im Sonderfall konnten auch umliegende Betriebe gefördert werden.

Um die Prävention zukünftig räumlich noch genauer an das tatsächliche Wolfsterritorium anzupassen, orientierten sich die Kulissen zukünftig am Territorium des schadensverursachenden Wolfsrudels. Die Festlegung der Kulissen erfolge dabei auf der Grundlage von Gemeindegrenzen.