Erfurt - Für die German Professional School, die junge Leute aus dem Ausland fit für eine Berufsausbildung in Thüringen machen soll, stellt das Land bis 2026 insgesamt 11,5 Millionen Euro zur Verfügung. Ein erster Teilbetrag von mehr als einer Million Euro sei jetzt an die VHS Bildungswerk GmbH gezahlt worden, die ein Teilprojekt umsetzen solle, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Das neue Schulmodell, das Anfang März starten soll, werde von insgesamt vier privaten Bildungsträgern realisiert.

Die VHS GmbH habe dabei die Koordinierungsfunktion für den Standort Gotha übernommen. Weitere Hauptstandorte seien Eisenach, Mühlhausen und Jena. Die Zentrale des Schulprojekts sei in Erfurt bei der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft angesiedelt.

Durch die Berufsvorbereitung mit Sprachunterricht und Gesellschaftskunde an der German Professional School soll im Freistaat lebenden Migrantinnen und Migranten eine Ausbildung ermöglicht werden. In der Zukunft könnten junge Leute auch gezielt im Ausland für eine Ausbildung in Thüringen angeworben werden, so das Ministerium. Während der Pilotphase bis 2026 seien insgesamt 1040 Teilnehmer geplant.