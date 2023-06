Magdeburg - Zur Stärkung der Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt will das Land Kulturprojekte und die Digitalisierung von Museen finanziell unterstützen. Förderanträge für das kommende Jahr können bis zum 1. Oktober 2023 beim Landesverwaltungsamt eingereicht werden, wie die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur am Freitag mitteilte. Es stünden Mittel in der Höhe von rund 1,5 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen zur Verfügung.

Förderung erhalten können den Angaben nach Projekte in den Bereichen Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege. Außerdem Projektarbeit in Museen sowie Projekte zur Digitalisierung von Museen, kulturellen Einrichtungen und Kulturgütern.

„Die Kulturlandschaft hat einen hohen Stellenwert für unsere Gesellschaft. Wir müssen ihre Strukturen stärken, um die soziale Teilhabe und den Zusammenhalt zu fördern“, sagte Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra (CDU).

Die Landesförderung könne bis zu 80 Prozent der Projektkosten betragen. In den Antragsunterlagen müssen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Folgen auf das jeweilige Projekt kurz und plausibel dargelegt werden. Die Mindestförderung betrage 5000 Euro und die Höchstförderung 25 000 Euro.