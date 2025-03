Schülerinnen und Schüler, die in Sachsen-Anhalt ein Praktikum in bestimmten Branchen machen, bekommen das bezahlt. (Symbolfoto)

Magdeburg - Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt, die zur beruflichen Orientierung in bestimmten Branchen ein Praktikum machen, bekommen auch in diesem Jahr vom Land finanzielle Unterstützung. Für die Zahlung einer wöchentlichen Prämie von 120 Euro stehen insgesamt 450.000 Euro zur Verfügung, wie das Wirtschaftsministerium in Magdeburg mitteilte. Auf die Handwerks-Branche entfallen demnach 200.000 Euro und auf die Land- und Forstwirtschaft 250.000 Euro.

Im vergangenen Jahr nutzten demnach im Handwerk 764 Jugendliche die Prämie. 80 waren es in land- und forstwirtschaftlichen Berufen sowie in Tierarztpraxen. Den Angaben zufolge kann jeder Schüler ab 15 Jahren pro Kalenderjahr für maximal vier Wochen die Praktikumsprämie bekommen.