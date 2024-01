Erfurt - Thüringen will mit seinen kulinarischen Besonderheiten, aber auch einem „Hexenhaus“, auf der Grünen Woche in Berlin auf sich aufmerksam machen. Allein am 1900 Quadratmeter großen Thüringen-Stand seien 51 Aussteller aus dem Freistaat auf der großen Landwirtschafts- und Lebensmittelschau von Freitag an vertreten, darunter auch Tourismusanbieter, teilten Staatskanzlei und Agrarministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Unter dem Motto „Sagenhaftes Hildburghausen“ stelle sich in diesem Jahr der Südthüringer Kreis vor.

Angesichts der Bauernproteste rechnet Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auch auf der Grünen Woche mit Diskussionen über die Zukunft und die Förderung der Agrarwirtschaft. „Die Leistungen, aber auch die Sorgen unserer Land- und Forstwirte, der Ernährungswirtschaft und des Gartenbaus werden überall wahrgenommen. Es gibt eine breite und wichtige Debatte über Zustand und Zukunft der Branche“, erklärte Ramelow nach Angaben der Staatskanzlei. Thüringen unterstütze den Generationswechsel in den Agrarbetrieben bis 2027 mit insgesamt 3,5 Millionen Euro aus der Landeskasse. Gefordert sei aber auch die Bundespolitik.

Wirtschaftsbereich mit Milliardenumsatz

Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie sind in Thüringen ein starker Wirtschaftsbereich. Ihr Umsatz belaufe sich zusammen auf mehr als vier Milliarden Euro pro Jahr, informierte das Landwirtschaftsministerium. Beschäftigt würden mehr als 50 000 Menschen.

Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) verwies auf Thüringens reiche Traditionen in der Lebensmittelherstellung, darunter der Bratwurst, deren Rezeptur von der EU geschützt ist. Viele Aussteller zeigten aber nicht nur Klassiker, sondern auch Produktinnovationen.

Von Feinkost bis Bratwurst

Vertreten in Berlin seien bis 28. Januar unter anderem die Köstritzer Schwarzbierbrauerei, die ABLIG Feinfrost GmbH, die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH, Viba sweets und Goldhelm Schokolade, der Rosenhof Holzhausen, die Landesarbeitsgemeinschaft „Ferien auf dem Lande“ oder das Haflinger Gestüt Meura.

Zur Messepräsentation gehört traditionell ein Thüringentag am Samstag. Neben Ramelow und Krawanskij sei auch Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) bei Veranstaltungen des Landes in Berlin.