Hannover - Das Land Niedersachsen unterstützt das sogenannte Aal-Taxi-Projekt zum Schutz der Tiere mit 150.000 Euro. Bei dem Projekt fangen Berufsfischer des Landesfischereiverbandes die Aale im Ober- und Mittellauf der Weser und setzen sie in Küstennähe wieder aus. So könnten die Tiere menschengemachte Hindernisse vermeiden und ohne weitere Barrieren die Nordsee erreichen, um ihre weitere Reise zu den Laichgebieten anzutreten, teilte das Landesumweltministerium am Mittwoch mit. Das Projekt unterstütze den Schutz des Europäischen Aals, dessen Bestände insgesamt in einem schlechten Zustand seien.

„Der Aal ist eine bedrohte Fischart und deswegen ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Bestände, die wir hier in der Weser haben, auch unbeschadet an die Nordseeküste kommen“, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) beim Besuch eines Fischereibetriebs in Landesbergen im Landkreis Nienburg. Das Projekt läuft den Angaben zufolge seit 2017, jährlich werden demnach zwischen fünf und zehn Tonnen Aal von der Weser an die Nordsee transportiert.