Land: Personalschlüssel in Kitas hat sich verbessert

Spielzeug liegt in einer Kita.

Magdeburg - In Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt hat sich der Schlüssel zwischen Personal und Kindern nach Angaben des Bundesfamilienministeriums verbessert. Das Land steht beim Verhältnis von pädagogischem Personal zu betreuten Kindern aber immer noch schlechter da als viele andere Bundesländer, wie aus einem am Samstag veröffentlichten Bericht des Bundesfamilienministeriums hervorgeht. Eine Kraft kam 2022 demnach auf 10,1 betreute Kinder über drei Jahren und 5,6 Kinder unter drei Jahren. Im Bundesschnitt lagen die Werte bei 7,8 für die Über-Drei-Jährigen und 4,0 bei Jüngeren.

Im Jahr 2022 gab es dem Bericht zufolge in Sachsen-Anhalt mehr als 1400 Kindertageseinrichtungen, die rund 16 280 pädagogisch tätige Kräfte beschäftigten. Mehr als 28.300 Kinder unter drei Jahren und rund 46.500 Kinder zwischen drei und sechs Jahren besuchten eine Kita. In der Tagespflege waren es rund 630 jüngere und 160 ältere Jungen und Mädchen, die von insgesamt mehr als 170 Kräften betreut wurden.