Hartmut Schubert, Finanzstaatssekretär in Thüringen, spricht.

Erfurt - Eine Übertragung des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst für Bund und Kommunen auf das Land würde Thüringen pro Jahr etwa 150 Millionen Euro mehr kosten. In dieser Rechnung seien die vereinbarten Einmalzahlungen noch nicht enthalten, sagte Thüringens Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert am Dienstag in Erfurt. Eine Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten im Freistaat würde noch einmal mit ungefähr 150 Millionen Euro zu Buche schlagen. Genau lasse sich das noch nicht beziffern, sagte Schubert.

Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen hatten sich am späten Samstagabend mit den Gewerkschaften auf einen Tarifkompromiss geeinigt. Demnach erhalten die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie nach Berechnungen von Verdi Lohnerhöhungen von durchschnittlich 11,5 Prozent ab März 2024.

Der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, Carsten Rieder, sagte der Zeitung „Freies Wort“, man rechne allein in diesen Jahr mit Mehrkosten in Höhe von 135 Millionen Euro durch die Tarifeinigung. Ab 2024 beliefen sich die Mehrkosten demnach auf mehr als 200 Millionen Euro. Schubert sagte dazu, man müsse nun schauen, was sich aus der politischen Debatte darüber ergebe.

Mit Blick aufs Land sagte er, der Tarifabschluss mache die „Sorgen für den Haushalt 2024 nicht gerade kleiner“. „Wir kriegen den Haushaltsentwurf als Landesregierung hin, aber es wird natürlich nicht einfacher dadurch.“

In Thüringen gibt es eine Minderheitsregierung aus Linke, SPD und Grünen. Die Koalition hat im Parlament keine eigene Mehrheit und ist insbesondere bei der Verabschiedung der Haushalte auf Stimmen aus den Reihen der Opposition angewiesen. Dies sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für langwierige Diskussionen und umstrittene Kompromisse.