Dessau-Roßlau/Magdeburg - Sachsen-Anhalt sichert dem Kurt Weill Fest eine Förderung bis ins Jahr 2027 zu. Das Land und die Kurt Weill Fest Dessau GmbH hätten eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, teilte das Ministerium für Kultur am Freitag in Magdeburg mit. Sie enthalte eine jährliche Zuwendung von 250.000 Euro für das Musikfest. „Das Kurt Weill Fest repräsentiert eine besonders schimmernde Facette unseres Musiklandes Sachsen-Anhalt“, erklärte Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU). „Es zeigt Jahr für Jahr gleichermaßen verlässlich und doch immer wieder neu, wie das musikhistorische Erbe von Kurt Weill mit dem Hier und Jetzt verknüpft werden kann.“

Das Kurt Weill Fest ist ein internationales, genreübergreifendes Festival zu Ehren des Komponisten Weill („Die Dreigroschenoper“), der 1900 in Dessau geboren wurde und 1950 in New York starb. Wegen der Machtübernahme der Nazis zog er in die USA. Am Broadway wurde er mit seiner Musik zum Star.

Das Weill Fest 2024 rückt unter dem Motto „Leuchten im Schatten“ Frauen in den Mittelpunkt, die oft im Schatten ihrer berühmten Männer, Väter, Brüder oder Lebensumstände stehen. Es findet vom 23. Februar bis zum 10. März statt und verbindet Ausstellungen, Vorträge und musikalische Darbietungen im Bereich Musiktheater, Chanson, Klassik und zeitgenössische Musik.