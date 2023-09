Gera - Thüringen hat zwei Programme gestartet, mit denen Handwerksmeister eine finanzielle Förderung erhalten. Ab sofort könnten die Absolventen der Meisterausbildung 2021 einen Meisterbonus von 1000 Euro erhalten, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag am Rand einer Mitgliederversammlung des Thüringer Handwerkstags in Gera mit. Zudem gebe es eine Gründungsprämie, wenn Meister sich vor zwei Jahren selbständig machten. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) verwies darauf, dass die beiden neuen Programme die Meisterprämie von 1000 Euro, die die besten eines Ausbildungsjahrgangs erhielten, ergänzten.

„Meister sind die Unternehmer und Unternehmerinnen im Handwerk. Sie stehen für Unternehmergeist, Qualität, Innovationskraft, aber auch für die hohe Ausbildungsleistung, die das Handwerk in Thüringen erbringt“, sagte Tiefensee nach Ministeriumsangaben.

Den Meisterbonus können nach Ministeriumsangaben alle Absolventen des Jahres 2021 bei der zuständigen Handwerkskammer beantragen. Dafür ständen 400.000 Euro zur Verfügung. Die Meistergründungsprämie von 5000 Euro erhielten Meister für die Neugründung, Übernahme oder Beteiligung an einem Handwerksbetrieb im Jahr 2021. Hinzu komme eine Arbeits- und Ausbildungsplatzprämie in Höhe von 2500 Euro. Für die Meistergründungsprämie habe der Landtag vor zwei Jahren zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Nach Angben des Thüringer Handwerkstags gibt es knapp 30.000 Handwerksbetriebe in Thüringen, die 148.000 Menschen beschäftigen und mehr als 7000 junge Leute ausbilden. Das Handwerk sei damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktior im Freistaat.