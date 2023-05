Hannover - Kultureinrichtungen in Niedersachsen werden angesichts der hohen Energiekosten und der Inflation mit einer Millionensumme vom Land unterstützt. Kultureinrichtungen und Verbände sowie die Erwachsenenbildung erhalten insgesamt 27 Millionen Euro, wie das Kulturministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Das Geld kommt demnach aus dem jüngst verabschiedeten Nachtragshaushalt.

Es gehe darum, „den Betrieb eines für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglichen, breiten Kulturangebots aufrecht zu erhalten und die Kulturgüter in den Einrichtungen zu schützen“, sagte Kulturminister Falko Mohrs (SPD).

Insgesamt rund 7,8 Millionen gehen an Landeskultureinrichtungen wie etwa Museen, Bibliotheken und Staatstheater. Die sieben Theater und Orchester in kommunaler Trägerschaft erhalten rund 2,9 Millionen. Dies sind laut Ministerium die Landesbühne Niedersachsen Nord, das Schlosstheater Celle, das Deutsche Theater Göttingen, das Theater für Niedersachsen, das Theater Lüneburg, die Städtische Bühne Osnabrück und das Göttinger Symphonieorchester.

Darüber hinaus werden bestehende Programme aufgestockt oder Bundesprogramme mit Geld aus Niedersachsen ergänzt. Zudem kündigten Mohrs und Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) Hilfen für die Veranstaltungsbranche an. Weitere Details dazu sollen in Kürze feststehen und Anträge ab Anfang Juni gestellt werden. „Spotify ersetzt kein Konzert. Das muss man immer allen Beteiligten sagen“, betonte Lies.