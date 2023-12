Schwerin/Hannover - Mecklenburg-Vorpommern hilft seinen niedersächsischen Nachbarn im Kampf gegen Hochwasser. Das Land liefere ein Hochwasserschutzsystem mit einer Länge von 1000 Metern sowie 330.000 Sandsäcke, teilte der Schweriner Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag mit. Nachdem das Material von Mittwochabend bis in die Nacht hinein vorbereitet worden sei, solle es noch am Donnerstag in Niedersachsen zum Einsatz kommen.

Bei dem Hochwasserschutzsystem handelt es sich um Aquariwa, ein System für das Tonnen aufgestellt werden, die mit Wasser gefüllt werden und so einen Damm bilden.

„Wir entsprechen damit einem Hilfeleistungsersuchen aus Niedersachsen, die dringend Material für die Bewältigung der Hochwasserlage vor Ort benötigen“, erklärte Pegel. „Ich hoffe, dass die Lage schnell in den Griff zu bekommen ist.“