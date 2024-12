Die Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt erschreckt Menschen im ganzen Land. In Niedersachsen sollen die Sicherheitsmaßnahmen nun noch einmal erhöht werden.

Hannover - Auf den niedersächsischen Weihnachtsmärkten sollen nach der tödlichen Attacke in Magdeburg die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden. Die Einsatzkräfte auf den Märkten werden weiter verstärkt, außerdem sollen mit den Veranstaltern noch einmal mögliche neuralgische Punkte geprüft werden, wie Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) in Hannover mitteilte.

Die Sicherheitsmaßnahmen in Niedersachsen seien bereits sehr hoch gewesen. Nach aktuellem Stand gebe es keine direkten Bezüge der Magdeburger Tat nach Niedersachsen, hieß es. Mit der vergrößerten Zahl der Einsatzkräfte sollen die Besucherinnen und Besucher mehr Ansprechpartner auf den Märkten haben.

„Grauenhaft und schrecklich“

Der Anschlag in Magdeburg sei grauenhaft und schrecklich, sagte Behrens: „Mit meinen Gedanken bin ich bei den Opfern und ihren Angehörigen.“ Für die Menschen in Magdeburg sei es entsetzlich, dass sie die Tat erleben mussten.

Am Freitagabend war ein Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren. Dabei kamen nach Angaben aus Sicherheitskreisen vier Menschen ums Leben, viele wurden verletzt. Der festgenommene Verdächtige ist ein Islam-Kritiker und Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt.