Hannover - Niedersachsens Landesregierung will Tausende Stellen an den Schulen, die derzeit aus einem Corona-Programm finanziert werden, über das laufende Schuljahr hinaus erhalten. Wie das Kultusministerium auf Anfrage der CDU mitteilte, sollen die ganz oder teilweise mit dem Programm „Startklar in die Zukunft“ bezahlten Stellen durch die Umschichtung von Haushaltsmitteln fortgeführt werden. „Darüber hinaus erfolgt gegenwärtig die Prüfung zur Verstetigung der in Rede stehenden Stellen ab 2024“, heißt es. Am Montag berichtete zuerst der NDR über das Vorhaben.

Nach Angaben des Ministeriums wurden die Stellen von 1248 Lehrkräften und 4694 anderen Beschäftigten vollständig oder anteilig mit dem Programm finanziert, darunter sind allerdings auch bereits beendete Beschäftigungsverhältnisse. Die Förderung „Startklar in die Zukunft“ läuft Ende Juli aus. Ziel des im Herbst 2021 begonnenen Programms war es, jungen Menschen unter dem Eindruck der Pandemie zusätzliche Angebote etwa zur Lernförderung, zur psychosozialen Unterstützung und zur Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen.