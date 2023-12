Erfurt - Schüler in Thüringen können bei einem Praktikum im Handwerk einen finanziellen Zuschuss aus der Landeskasse bekommen. Die Einführung einer Praktikumsprämie sei mit dem Landeshaushalt für 2024 beschlossen worden, teilte der Wirtschaftspolitiker der Linke-Landtagsfraktion, Andreas Schubert, am Samstag in Erfurt mit.

„Wir wollen bei der Berufswahl Orientierung geben und analog zu Sachsen-Anhalt eine finanzielle Unterstützung von 120 Euro für Schülerinnen und Schüler anbieten, die mindestens ein einwöchiges Praktikum in einem Thüringer Handwerksbetrieb machen“, erklärte Schubert. Im Landeshaushalt ständen dafür im kommenden Jahr 100.000 Euro zur Verfügung. In den nächsten Sommerferien solle das Förderprogramm zur Unterstützung der Nachwuchsgewinnung greifen.