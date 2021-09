Land zahlte wegen Quarantäne mehr als 16 Millionen

Mainz - Wegen behördlicher Anweisung zur Quarantäne hat Rheinland-Pfalz seit Beginn der Corona-Pandemie 16,6 Millionen Euro als Lohnausgleich gezahlt. Dies teilte am Mittwoch eine Sprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung mit. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Von Anfang Oktober an entfällt für nichtgeimpfte Beschäftigte der Anspruch auf Lohnfortzahlung im Quarantänefall. Das Gesundheitsministerium begründete diese Entscheidung damit, dass dann grundsätzlich davon auszugehen sei, „dass alle Bürgerinnen und Bürger in den Altersklassen, in denen die Impfung öffentlich empfohlen wurde und soweit ihnen die Impfung medizinisch möglich ist, ein Angebot für die Corona-Schutzimpfung erhalten haben“.