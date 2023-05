„Streik!“ steht auf der Warnweste einer Teilnehmerin am Warnstreik vor dem Erfurter Hauptbahnhof.

Plauen - Wegen des angekündigten Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rät die Länderbahn in Sachsen und Bayern von Reisen mit dem ÖPNV ab. Da auch die Mitarbeiter der DB Netz AG zum Streik aufgerufen seien, werde der Länderbahn ab Sonntagabend die Schieneninfrastruktur vermutlich nicht zur Verfügung stehen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Man gehe davon aus, dass der Verkehrsbetrieb nahezu vollständig zum Erliegen kommen werde.

Der Verkehrsverbund Vogtland geht davon aus, dass die Auswirkungen wie bei den vorherigen Warnstreiks sein werden und es keine Fahrtangebote geben könnte. Die Schülerbeförderung im Vogtlandnetz sei über Schul- und Linienbusse sichergestellt. Auch die Plauener Straßenbahn sei nicht von dem Streik betroffen.

Von Sonntagabend um 22 Uhr bis Dienstagnacht um 24 Uhr will die Deutsche Bahn aufgrund des Ausstands der EVG den Fernverkehr vollständig einstellen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Mit dem 50-stündigen Warnstreik will die EVG erneut den Druck im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen erhöhen. Es ist der dritte und bis jetzt längste Arbeitskampf der Gewerkschaft im laufenden Tarifstreit.