Magdeburg - Um die Zukunft der deutschen Energieversorgung zu sichern, haben sich die Landesministerinnen und -minister für einen konsequenten Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa stark gemacht. „Bei der Energiewende müssen zahlreiche Interessen berücksichtigt und harmonisiert werden“, sagte Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) bei einem Austausch mit den jeweilige Ressortspitzen für Energie, Umwelt und Wirtschaft in Sachsen-Anhalts Landesvertretung in Berlin am Montag. Bei dem Treffen waren auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (beide Grüne) dabei.

Willingmann zufolge besteht Konsens, dass die Erneuerbaren künftig deutlich kraftvoller ausgebaut werden müssen, um im Energiebereich unabhängiger zu werden und gleichzeitig den Klimaschutz zu stärken.

NRW-Verkehrsminister und Vorsitzender der Umweltministerkonferenz (UMK), Oliver Krischer (Grüne), sagte: „Zwischen den Umwelt-, Wirtschafts- und Energieministerkonferenzen gibt es das gemeinsame Verständnis, dass der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend ist für eine sichere Energieversorgung und für das Erreichen der Klimaschutzziele.“

Bayerns Wirtschaftsminister und Vorsitzender der Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Hubert Aiwanger (Freie Wähler), fügte hinzu: „Um die industrielle Wertschöpfung in Deutschland zu halten, benötigen wir einen international wettbewerbsfähigen Industriestrompreis.“

Als Vorsitzland der Energieministerkonferenz (EnMK) 2023 hatte Sachsen-Anhalt das Treffen mit den Vertretern von UMK und WMK organisiert, um sich zu ressortübergreifenden Themen auszutauschen. Im Mittelpunkt standen etwa Wege zu sicherer und bezahlbarer Energieversorgung sowie zum naturverträglichen Ausbau der entsprechenden Infrastruktur. Zudem berieten Bund und Länder über Möglichkeiten zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Energiebereich.