Hettstedt - Sechs musikhistorisch bedeutende Orte in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sind Gastgeber für die zwölfte Ausgabe des Musikfestes Unerhörtes Mitteldeutschland. Nach der Eröffnung mit einer vierteiligen Lesung mit Gesang am Freitag in der Gangolfkirche im sachsen-anhaltischen Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) stehen bis 2. Juli fünf weitere Veranstaltungen auf dem Programm. Ensembles, Solistinnen und Solisten lassen dabei den Angaben zufolge Werke von zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Komponistinnen und Komponisten erklingen.

Weitere Konzerte gibt es in Ostrau, Halle und Langenbogen (alle Sachsen-Anhalt) sowie in Gera (Thüringen) und Leipzig (Sachsen). Aufgeführt werde Barockes und Romanisches, Geistliches und Weltliches sowie selten Gehörtes. Zur Eröffnung in Hettstedt stehe das Format der musikalischen Lesung mit der Leipziger Sängerin und Schriftstellerin Tirza Härer im Mittelpunkt.

Um die Organisation des ehrenamtlich veranstalteten Musikfestes kümmert sich seit 2011 der Verein Straße der Musik. Ursprünglich mit 14 Konzerten konzipiert, löste sich der Verein nach eigenen Angaben in diesem Jahr davon, um nach „drei Umbruchjahren im Kulturbereich“ neue Wege zu gehen.