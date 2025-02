Halle - Die aktuelle Grippewelle breitet sich in Sachsen-Anhalt nach vorliegenden Fallzahlen weiter aus – wenn auch nur noch leicht. So wurden nach einem sprunghaften Anstieg der Zahlen Mitte und Ende Januar in der fünften Kalenderwoche 2.479 Grippe-Fälle erfasst, wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Landesamtes für Verbraucherschutz in Halle hervorgeht.

In der Woche zuvor hatte es 2.119 Influenza-Meldungen zwischen Arendsee und Zeitz gegeben, davor 939 (dritte Kalenderwoche).

„In Sachsen-Anhalt scheint die Influenza A-Welle ihren Höhepunkt bereits erreicht zu haben, nur Influenza B steigt aktuell noch an“, teilte die Behörde mit. Influenza-A-Viren verursachten Grippewellen, Influenza B trete als Typ meistens bei Kindern und Jugendlichen auf. Der Statistik zufolge wurden seit Anfang September 2024 landesweit 6.746 Influenza-Fälle registriert, drei Infizierte starben.