Am 25. September ist der Tag der Zahngesundheit. Im Fokus steht die Mundhygiene vom ersten Zahn an. Experten haben dafür in die Münder von Kindergartenkindern geschaut - mit positivem Fazit.

Der Tag der Zahngesundheit am 25. September steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund - von Anfang an!“.

Halle - In Sachsen-Anhalt werden die Zähne von kleinen Kindern kontinuierlich immer besser. Durchschnittlich 88,8 Prozent der Dreijährigen und 60 Prozent der Sechsjährigen weisen einen „naturgesunden Gebisszustand“ auf, wie aus einer Veröffentlichung des Landesamtes für Verbraucherschutz in Halle hervorgeht, die auf zahnmedizinischen Untersuchungen von 38.500 Kindergartenkindern beruht. Diese seien zwischen August 2022 und Juli 2023 erfolgt, hieß es. Den Angaben zufolge waren im Untersuchungszeitraum 2018/2019 bei den Dreijährigen 85,1 Prozent der Zähne gesund, bei den Sechsjährigen 53,8 Prozent. In den folgenden Jahren habe sich der Gebisszustand der untersuchten Kindergartenkinder langsam, aber stetig verbessert.

Kinder müssen so früh wie möglich für Mundhygiene sensibilisiert werden, wie es hieß. Gemeinschaftlicher Zähneputzen in den Kindergärten spiele eine wichtige Rolle, ebenso tägliche Routinen zu Hause. Das Landesamt verwies auf den Tag der Zahngesundheit am 25. September, der in diesem Jahr unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund - von Anfang an!“ und die Mundhygiene vom ersten Zahn an thematisiert.