Bremen - Eine römische Münze und ihr neun Jahre alter Finder sollen am Freitag (11.00 Uhr) in Bremen vorgestellt werden. Zu der Veranstaltung lud die Landesarchäologie Bremen ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Leiterin der Behörde, Uta Halle, will über die Bedeutung des Fundstücks informieren. Ein Schüler hatte die Münze im Sommer des vergangenen Jahres beim Spielen neben seinem Hort in Bremen gefunden. Damals war der Junge acht Jahre alt. Einer Untersuchung der Landesarchäologie zufolge soll die Münze aus der Regierungszeit des römischen Kaisers Marc Aurel (161-180) sein. Damit wäre sie älter als 1800 Jahre.