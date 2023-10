Hannover - Nach den Angriffen der Terrororganisation Hamas in Israel gibt es für Betroffene in Deutschland verschiedene Anlaufstellen, die Unterstützung anbieten. So bietet der Niedersächsische Landesbeauftragte für Opferschutz seine Hilfe als Lotse an und vermittelt Verletzten, Angehörigen sowie nahe stehenden Menschen Informationen zu den unterschiedlichen Angeboten, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Eine Hotline wurde bei der Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe (NOAH) der Bundesregierung beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eingerichtet. NOAH berät, vermittelt psychosoziale Hilfe am Wohnort und hilft bei administrativen Fragen oder Problemen.