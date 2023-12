Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Hannover - Wegen der mit dem Sturmtief „Zoltan“ einhergehenden Niederschlägen rechnet der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) mit einer landesweiten Verschärfung der Hochwasserlage über die Weihnachtsfeiertage. Das teilte das NLWKN am Freitag mit.

In den kommenden Tagen sei zudem nahezu flächendeckend mit weiteren Niederschlägen zu rechnen, die zu einem deutlichen Anstieg der Wasserstände führen werde. An vielen Pegeln würde die höchste Meldestufe überschritten. Das bedeute, dass lokal größere Flächen überschwemmt werden könnten wie auch einzelne Grundstücke, Straßen und Keller. Auch an den größeren Flussläufen, wie die Weser, Aller und Leine, bestehe Hochwasser mit steigender Tendenz, hieß es.