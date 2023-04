Ralf Meister hält einen Gottesdienst in der Marktkirche Hannover.

Hannover - Der evangelische Landesbischof Ralf Meister hat in seiner Predigt zum Karfreitag von einem Besuch in der Ukraine berichtet. In der Umgebung von Odessa habe er vor zwei Wochen eine Kirchenvorsteherin getroffen, die von der Front geflohen war, nach der Befreiung ihres Dorfs nun aber dorthin zurückkehren wolle. „Erzählen Sie von unserer Situation“, habe die Frau ihm gesagt. „Aber erzählen Sie auch von unserer Hoffnung.“

„Gibt es hoffnungsvolles Leid?“, fragte der Landesbischof daraufhin im Gottesdienst in der Klosterkirche Loccum (Landkreis Nienburg). „Wir sehen das Gegenteil. Schreckliche Bilder überschütten uns mit Tod, Katastrophen und Krieg. Wir sehen Brutalität und Grausamkeit. Aber wir sehen auch: Am Kreuz wendet sich Gott nicht ab“, sagte Meister. „Was wir am Karfreitag sehen, ist eine schwer verständliche Umarmung im Leid.“