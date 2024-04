Hannover - Hannovers evangelischer Landesbischof Ralf Meister hat den iranischen Großangriff auf Israel scharf verurteilt. „Das Existenzrecht Israels ist unantastbar und die internationale Gemeinschaft muss alles dafür tun, dass es nicht in Frage gestellt wird“, sagte der Theologe am Sonntag. Alle, die in der internationalen Politik Verantwortung tragen, müssten dafür sorgen, dass es nicht zum Krieg zwischen Israel und dem Iran komme, in den viele weitere Länder hineingezogen werden könnten, betonte er.

Vor einer Woche sei er für einige Tage in Israel und den palästinensischen Gebieten gewesen, sagte Meister. „In meinen Gesprächen haben die Menschen auf israelischer wie auf palästinensischer Seite über die große Furcht vor einer weiteren Eskalation gesprochen, die jegliche Friedenshoffnung auf lange Zeit unmöglich macht.“

Momentan scheine es keine Perspektive für einen dauerhaften Frieden zu geben, erklärte der Landesbischof. Aber: „Wir dürfen nicht nachlassen in unserem Gebet für die Menschen in Israel und den palästinensischen Gebieten und in unserer Hoffnung auf einen tragfähigen Frieden.“