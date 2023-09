Schwerin - Die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, übernimmt künftig eine internationale Aufgabe. Sie sei am Samstag im polnischen Krakau von der 13. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in dessen Rat gewählt worden, teilte die Evangelisch-Lutherische Kirche am Abend mit. „Ich bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte internationale Vertrauen und fühle mich dadurch in meinem besonderen Anliegen nach weltweiter Zusammenarbeit im Geiste des Evangeliums bestärkt“, erklärte Kühnbaum-Schmidt nach der Wahl.

Der Lutherische Weltbund ist den Angaben nach die weltweit größte lutherische Kirchengemeinschaft mit mehr als 77,8 Millionen Gläubigen und umfasst 150 Mitgliedskirchen in 99 Ländern.

Bereits länger ist bekannt, dass Kühnbaum-Schmidt im Dezember zusätzlich zu ihren Ämtern in der Nordkirche und in der Evangelischen Kirche in Deutschland auch den Vorsitz des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes übernimmt.