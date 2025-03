Der alte Landtag in Potsdam liegt seit Jahren brach. Mit einem neuen Investor soll nun wieder Schwung in die Sanierung kommen. Der Denkmalschutz gibt sich optimistisch.

Potsdam - Der Denkmalschutz in Brandenburg hofft auf eine baldige Sanierung des alten Landtagsgebäudes in Potsdam. „Wir waren mit den Bald-Eigentümern in konstruktiven Gesprächen“, sagte der Chef der Baudenkmalpflege, Haiko Türk, in Potsdam. Diese seien dann ein Stück weit abgebrochen. Nun bliebe abzuwarten, wann die Gespräche wieder aufgenommen würden. Er sei aber optimistisch, dass die Sanierung des Gebäudes gelinge, betonte Türk.

Kauf noch nicht unter Dach und Fach

Zuletzt hatte das Innenministerium von dem Kauf des Gebäudes durch einen neuen Investor berichtet. Das Unternehmen selbst sagt, dass der Kauf formal noch nicht abgewickelt worden sei.

Bogensee: Studie soll Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen

Interessant aus Sicht der Denkmalpflege sei auch die Entwicklung des verfallenen Areals am Bogensee mit der früheren Goebbels-Villa in Wandlitz (Landkreis Barnim), sagte Landeskonservator Thomas Drachenberg. Viele Akteure, insbesondere die Gemeinde Wandlitz, hätten sich für eine Studie eingesetzt, die in den Blick nehmen soll, wie das Areal künftig genutzt werden könne.

Diese Studie soll nun beantragt werden. „Wir sind ganz hoffnungsfroh, dass wir in ein konstruktives Gespräch kommen und Fakten sammeln“, führte Drachenberg aus.

Nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege sind rund zwei Prozent der Bausubstanz in Brandenburg denkmalgeschützt. Mit dem Stand vom 1. Januar gab es in dem Land 14.394 Denkmäler und somit etwa 80 mehr als noch im Vorjahr.