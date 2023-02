Erfurt - Die Menschen in Thüringen sowie Vereine, Verbände und Träger öffentlicher Belange können sich noch bis 17. März am Landesentwicklungsprogramm beteiligen. Stellungnahmen können direkt auf einer Online-Plattform eingereicht werden, teilte das Thüringer Infrastrukturministerium am Donnerstag mit. Mit dem Landesentwicklungsprogramm will Thüringen einen Beitrag zur Energiewende leisten, es sollen unter anderem Vorgaben des Bundes für den Ausbau der Windkraft an Land umgesetzt werden.

Thüringen muss nach Ministeriumsangaben 2,2 Prozent seiner Landesfläche bis zum Jahr 2032 für Windenergiegebiete vorsehen - das sind rund 35.600 Hektar. Derzeit sind erst etwa 0,6 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete für Windenergie vorgesehen.