Bad Dürrenberg - Die fünfte Landesgartenschau in Bad Dürrenberg im Saalekreis hat zum letzten Mal die Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Rund 460.000 Menschen - und damit deutlich mehr als die erwarteten 375.000 - besuchten das Gelände des ehemaligen Kurparks der Kleinstadt, wie die Organisatoren mitteilten. Das diesjährige Motto lautete „Salzkristall & Blütenzauber“.

Die sechste Landesgartenschau soll 2027 in Lutherstadt Wittenberg stattfinden. In den vergangenen Jahren fanden die Schauen in Sachsen-Anhalt in Zeitz (Burgenlandkreis, 2004), Wernigerode (Landkreis Harz, 2006), Aschersleben (Salzlandkreis, 2010) und Burg (Landkreis Jerichower Land, 2018) statt.