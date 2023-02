Magdeburg - Die Landeskirche Sachsen-Anhalt hat zum Spenden und Fürbitten für die Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und Syrien aufgerufen. Die evangelische „Diakonie Katastrophenhilfe“ stellte zunächst 500.000 Euro für Nothilfemaßnahmen zur Verfügung und richte unter dem Stichwort „Erdbebenhilfe Türkei Syrien“ ein Spendenkonto ein, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Neben Geldspenden sei es zum Beispiel am Sonntag in der Köthener Jakobsgemeinde möglich, nach dem Gottesdienst Sachspenden abzugeben. Gebraucht würden vor allem warme Kleidung, Schlafsäcke, Decken, haltbare Lebensmittel, Verbandsstoffe und rezeptfreie Medikamente und alles rund um das Kind und Kleinkind. Für den Transport seien in der kommenden Woche Hilfsflüge von Leipzig aus geplant.