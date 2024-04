Der Sächsische Landtag in Dresden. Im Parlamentsgebäude hat auch die Landespressekonferenz ihren Sitz.

Dresden - Die Landespressekonferenz Sachsen (LPK) hat den Journalisten Tino Moritz erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Auf der jährlichen Mitgliederversammlung des unabhängigen Vereins wurde er am Dienstagabend einstimmig im Amt bestätigt. Moritz ist Landeskorrespondent im Dresdner Büro der Chemnitzer „Freien Presse“ und steht seit April 2023 an der Spitze der LPK Sachsen. Andrea Schawe (Politikredakteurin Sächsische Zeitung) wurde als Schatzmeisterin bestätigt. Wie bisher gehört auch die MDR-Redakteurin Daniela Kahls dem Vorstand an. Neu dabei sind Isabelle Sperlich (Landeskorrespondentin Regiocast GmbH) und Thomas Staudt (Redakteur Morgenpost Sachsen).

Der Landespressekonferenz Sachsen gehören derzeit 98 Personen an. Davon sind 72 Journalistinnen und Journalisten als ordentliche Mitglieder mit landespolitischer Berichterstattung befasst, 26 Personen unterstützen den Verein durch eine Fördermitgliedschaft. Die LPK ist eine unabhängige Arbeitsgemeinschaft in Sachsen tätiger landespolitischer Journalistinnen und Journalisten, die die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen vertritt.