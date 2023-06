Hannover - In der niedersächsischen Verwaltung gibt es nach Einschätzung des Landesrechnungshofs erheblichen Reformbedarf. „Viele Katasterämter sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt, an den Standorten arbeiten teilweise nur wenige Beschäftigte“, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Zudem sei die Zukunftsfähigkeit von acht Finanzämtern fraglich, weil sie bereits im Jahr 2016 die von der Steuerverwaltung selbst festgelegten Mindestgrößen in mehreren Aufgabenbereichen unterschritten.

„Ein Krankenhaus verfügt über lediglich 35 Betten, eine andere Klinik führte über Jahre nur vereinzelte Behandlungen durch“, hieß es in der Mitteilung zum Jahresbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. „Der Fachkräftemangel, die Digitalisierung und damit einhergehend die Veränderung der Arbeitsprozesse erfordern eine Neuordnung der Behörden des Landes“, forderte Rechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden. „Klasse statt Masse“ laute die Empfehlung für die genannten Bereiche.